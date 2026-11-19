Target hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.65 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 1.51 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 27.07 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.27 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch