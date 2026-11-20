Target hat am 18.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.01 BRL. Im Vorjahresquartal hatte Target ebenfalls ein EPS von 0.010 BRL je Aktie vermeldet.

Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 139.08 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 136.51 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch