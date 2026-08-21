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21.08.2026 06:37:00
Target öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Target hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.02 BRL, nach 0.010 BRL im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.23 Prozent auf 134.72 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140.67 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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