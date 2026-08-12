Target Hospitality stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Target Hospitality lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target Hospitality -0.150 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38.70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 85.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch