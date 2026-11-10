Target Hospitality gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Target Hospitality hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Target Hospitality ein Ergebnis je Aktie von -0.010 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Target Hospitality im vergangenen Quartal 129.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target Hospitality 99.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch