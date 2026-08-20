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20.08.2026 06:37:00
Target: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Target hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4.11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.05 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 26.54 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5.27 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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