Target Aktie News: Target am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Target-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 161,67 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'682 Punkten liegt. Bei 161,14 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 162,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140'811 Stück gehandelt.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,13 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 19.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent auf 26.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 10,08 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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