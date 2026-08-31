Target Aktie News: Target präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere um 16:28 Uhr 0,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'665 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Target-Aktie bis auf 164,44 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 162,83 USD. Zuletzt wechselten via New York 68'069 Target-Aktien den Besitzer.

Bei 170,73 USD erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,44 USD am 21.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 48,92 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 26.54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Target-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 10,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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