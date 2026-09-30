Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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30.09.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target behauptet sich am Mittwochabend
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Target. Im New York-Handel kam die Target-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 156,46 USD.
Die Target-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 156,46 USD an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,92 USD an. Die Target-Aktie sank bis auf 156,30 USD. Mit einem Wert von 159,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 292'181 Target-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 9,12 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,54 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,09 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 19.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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