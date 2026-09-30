Target Aktie News: Target gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 158,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'709 Punkten steht. In der Spitze legte die Target-Aktie bis auf 159,92 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 159,92 USD. Bisher wurden via New York 168'459 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 6,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,54 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Am 19.08.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 10,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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