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Target Aktie 1036943 / US87612E1064

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29.09.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target gibt am Abend nach

Target Aktie News: Target gibt am Abend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 156,84 USD.

Target
129.58 CHF -1.95%
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 156,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'669 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 154,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,55 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 188'275 Target-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD an. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 8,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 87,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,09 USD. Am 19.08.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.21 Mrd. USD umgesetzt.

Die Target-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 10,15 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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