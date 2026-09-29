Target Aktie News: Target am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Target-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 156,12 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'685 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Target-Aktie bis auf 156,12 USD. Bei 157,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 61'440 Target-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 170,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 87,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,09 USD, nach 4,54 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 19.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 26.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 10,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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