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28.10.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target schiebt sich am Abend vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Target. Das Papier von Target legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 148,16 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,1 Prozent auf 148,16 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'729 Punkten steht. Bei 149,16 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 147,18 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 140'229 Target-Aktien.
Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 170,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 13,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 83,44 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.
Nach 4,54 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 USD je Target-Aktie. Am 19.08.2026 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,05 USD in den Büchern gestanden. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Target rechnen Experten am 17.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 10,20 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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