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28.10.2026 16:29:00

Target Aktie News: Target am Nachmittag höher

Target Aktie News: Target am Nachmittag höher

Die Aktie von Target gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 148,57 USD nach oben.

Target
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Um 16:28 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 148,57 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'736 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 148,61 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 147,18 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 65'321 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 14,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 83,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 43,84 Prozent sinken.

Nach 4,54 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 USD je Target-Aktie. Target gewährte am 19.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 26.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Target-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Target die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2027 10,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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