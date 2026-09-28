Target Aktie News: Target am Montagabend stärker

Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 158,64 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'698 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Target-Aktie bis auf 160,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 205'048 Target-Aktien.

Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 170,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,44 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 47,40 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,09 USD. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,27 Prozent auf 26.54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 10,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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