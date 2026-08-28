Target Aktie News: Target büsst am Freitagabend ein

Die Target-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 163,07 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'708 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Target-Aktie bei 162,77 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 166,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 225'416 Target-Aktien.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Bei 83,44 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 95,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Target seine Aktionäre 2026 mit 4,54 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,13 USD je Aktie ausschütten. Am 19.08.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.54 Mrd. USD – ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,08 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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