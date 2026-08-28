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28.08.2026 16:29:00

Target Aktie News: Anleger schicken Target am Nachmittag auf rotes Terrain

Target Aktie News: Anleger schicken Target am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Target gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 163,71 USD ab.

Target
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 163,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'730 Punkten notiert. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 162,91 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 166,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 89'312 Target-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,73 USD) erklomm das Papier am 25.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,44 USD am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,54 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 26.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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