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27.11.2026 20:27:13
Target Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Target
Die Aktie von Target gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Target gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 171,97 USD abwärts.
Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 171,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'297 Punkten steht. Die Target-Aktie sank bis auf 171,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,99 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 411'440 Target-Aktien den Besitzer.
Am 25.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 176,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2025 Kursverluste bis auf 86,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,54 USD aus. Target liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 27.07 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.27 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 11,08 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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