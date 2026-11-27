Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 172,00 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'244 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 171,23 USD. Bei 171,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 45'401 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,73 USD erreichte der Titel am 25.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 86,68 USD fiel das Papier am 27.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,54 USD aus. Am 18.11.2026 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,11 Prozent auf 27.07 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Target wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,08 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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