Target Aktie News: Target tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Die Target-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 148,18 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'728 Punkten steht. Die Target-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,20 USD nach. Bei 148,07 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 234'834 Target-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Abschläge von 43,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,24 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 19.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 26.54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 10,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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