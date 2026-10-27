Target Aktie News: Target am Dienstagnachmittag freundlich

Die Target-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 149,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Bei 150,26 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 148,07 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 112'699 Target-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 14,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (83,44 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 44,18 Prozent sinken.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,24 USD ausgeschüttet werden. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Target 26.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 10,20 USD je Aktie in den Target-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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