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27.08.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Target Aktie News: Target gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Target. Zuletzt stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 166,08 USD.

Target
133.50 CHF 1.39%
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 166,08 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'717 Punkten liegt. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,06 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,18 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 210'260 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,73 USD) erklomm das Papier am 25.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,80 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD ab. Abschläge von 49,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,13 USD aus. Am 19.08.2026 äusserte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,11 USD. Im letzten Jahr hatte Target einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 26.54 Mrd. USD gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,03 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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