Target Aktie News: Target reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Um 16:28 Uhr wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 166,74 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die Target-Aktie legte bis auf 167,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 162,18 USD. Bisher wurden via New York 81'914 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Mit einem Kursverlust von 49,96 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,54 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,03 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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