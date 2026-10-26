Target Aktie News: Target am Abend mit Kurseinbussen

Die Target-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 147,45 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'679 Punkten steht. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 147,43 USD nach. Bei 152,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 189'861 Target-Aktien den Besitzer.

Bei 170,73 USD erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 13,64 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 83,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 43,41 Prozent sinken.

Nach 4,54 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 USD je Target-Aktie. Am 19.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD gegenüber 2,05 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent auf 26.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Target die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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