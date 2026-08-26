Target Aktie 1036943 / US87612E1064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Mittwochabend ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Target zeigt sich am Mittwochabend ohne grosse Bewegung. Die Target-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 163,46 USD.
Die Target-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 163,46 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'673 Punkten tendiert. Bei 164,78 USD erreichte die Target-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,47 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 163,30 USD. Bisher wurden heute 239'740 Target-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,73 USD. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 19.08.2026. In Sachen EPS wurden 4,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,05 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 26.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25.21 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 10,03 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Target Corp.
|
26.08.26
|Target Aktie News: Target am Mittwochabend ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Target Aktie News: Target am Mittwochnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Target-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Ausblick: Target zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Target-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Target Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.