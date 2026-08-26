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26.08.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target am Mittwochabend ohne grosse Veränderung

Target Aktie News: Target am Mittwochabend ohne grosse Veränderung

Die Aktie von Target zeigt sich am Mittwochabend ohne grosse Bewegung. Die Target-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 163,46 USD.

Target
131.66 CHF 0.13%
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Die Target-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 163,46 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'673 Punkten tendiert. Bei 164,78 USD erreichte die Target-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,47 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 163,30 USD. Bisher wurden heute 239'740 Target-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,73 USD. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 19.08.2026. In Sachen EPS wurden 4,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,05 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 26.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25.21 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 10,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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