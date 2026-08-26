Target Aktie News: Target am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 162,61 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten realisiert. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,47 USD nach. Bei 163,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 110'955 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 4,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD. Mit einem Kursverlust von 48,69 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Am 19.08.2026 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,05 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,03 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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