Die Target-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 171,72 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'184 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Target-Aktie ging bis auf 170,36 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 175,66 USD. Bisher wurden heute 305'719 Target-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,73 USD erreichte der Titel am 24.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (84,74 USD). Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 50,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,61 USD aus. Die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 18.11.2026. Das EPS wurde auf 2,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 27.07 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25.27 Mrd. USD umsetzen können.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude

Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude