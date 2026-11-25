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25.11.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target verliert am Nachmittag
Die Aktie von Target gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 172,01 USD ab.
Das Papier von Target gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 172,01 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'998 Punkten steht. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 170,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,66 USD. Bisher wurden heute 155'777 Target-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.11.2026 bei 176,73 USD. Mit einem Zuwachs von 2,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,74 USD ab. Mit einem Kursverlust von 50,74 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Target seine Aktionäre 2026 mit 4,54 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,61 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 18.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,11 Prozent auf 27.07 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 11,07 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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