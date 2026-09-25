Target Aktie News: Target am Abend mit Aufschlag

Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'742 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Target-Aktie bei 157,88 USD. Bei 155,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 177'503 Target-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 8,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Nach 4,54 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,09 USD je Target-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Target am 19.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 26.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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