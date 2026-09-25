Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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25.09.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target wird am Freitagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 155,12 USD ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Target-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 155,12 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 154,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,37 USD. Bisher wurden via New York 88'269 Target-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 170,73 USD markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 9,14 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 46,21 Prozent wieder erreichen.
Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen. Am 19.08.2026 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Target hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 26.54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,13 USD je Target-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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