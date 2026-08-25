Target Aktie News: Target gibt am Dienstagabend nach

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,9 Prozent auf 163,33 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'667 Punkten steht. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,27 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 165,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 494'504 Target-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2026 markierte das Papier bei 170,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 83,44 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,54 USD aus. Am 19.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent auf 26.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2027 10,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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