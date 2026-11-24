Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 175,56 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'204 Punkten liegt. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 176,73 USD zu. Bei 171,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 406'629 Target-Aktien umgesetzt.

Bei 176,73 USD erreichte der Titel am 24.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,67 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,52 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Target seine Aktionäre 2026 mit 4,54 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,61 USD je Aktie ausschütten. Am 18.11.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 27.07 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Target 25.27 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 11,04 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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