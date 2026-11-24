|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Target gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Target legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 175,33 USD.
Das Papier von Target konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 175,33 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'173 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Target-Aktie sogar auf 175,51 USD. Bei 171,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 221'886 Target-Aktien umgesetzt.
Am 24.11.2026 markierte das Papier bei 175,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 0,10 Prozent wieder erreichen. Am 25.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 107,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,54 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,61 USD. Target gewährte am 18.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.07 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,04 USD je Target-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Target Corp.
|
16:29
|Target Aktie News: Target am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Target Aktie News: Target am Abend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Target-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Ausblick: Target präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.11.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Target-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Target Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.