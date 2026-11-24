Das Papier von Target konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 175,33 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'173 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Target-Aktie sogar auf 175,51 USD. Bei 171,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 221'886 Target-Aktien umgesetzt.

Am 24.11.2026 markierte das Papier bei 175,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 0,10 Prozent wieder erreichen. Am 25.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 107,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,54 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,61 USD. Target gewährte am 18.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.07 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,04 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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