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24.09.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target zieht am Abend an

Target Aktie News: Target zieht am Abend an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Zuletzt wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 157,60 USD nach oben.

Target
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Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 157,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'707 Punkten tendiert. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,55 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,00 USD. Bisher wurden heute 168'933 Target-Aktien gehandelt.

Bei 170,73 USD erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,33 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 83,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,09 USD. Target veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,05 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,27 Prozent auf 26.54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 10,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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