Target Aktie News: Target steigt am Donnerstagnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 158,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'689 Punkten steht. In der Spitze gewann die Target-Aktie bis auf 159,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 66'275 Target-Aktien.

Bei einem Wert von 170,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Target-Aktie 7,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 19.08.2026. Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 26.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,08 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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