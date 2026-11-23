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23.11.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target am Abend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Target zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 169,43 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'252 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Target-Aktie legte bis auf 169,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 165,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 267'343 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 171,91 USD erreichte der Titel am 19.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 1,46 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,35 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,61 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Am 18.11.2026 lud Target zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie vermeldet. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.07 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Target am 02.03.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 11,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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