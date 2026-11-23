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23.11.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Target gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 164,71 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 164,71 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 163,78 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105'282 Target-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2026 bei 171,91 USD. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 4,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 84,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,79 Prozent.
Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,61 USD aus. Target liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 27.07 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.27 Mrd. USD umgesetzt.
Target dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 11,04 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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