Target Aktie News: Target am Abend im Minusbereich

Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,5 Prozent auf 152,65 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'632 Punkten steht. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 152,54 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194'652 Target-Aktien umgesetzt.

Bei 170,73 USD markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,85 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,44 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 82,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,54 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 USD. Am 19.08.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Target die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 10,50 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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