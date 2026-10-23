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23.10.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Freitagnachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 154,11 USD ab.
Die Target-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 154,11 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'613 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Target-Aktie bis auf 154,11 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,92 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 51'941 Target-Aktien den Besitzer.
Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 170,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 9,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 45,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,54 USD aus. Am 19.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,11 USD, nach 2,05 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 26.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2029 10,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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