Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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23.09.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target verzeichnet am Mittwochabend Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 157,03 USD nach.
Die Target-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 157,03 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 156,74 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 159,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 154'338 Target-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,72 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 88,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,54 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Target am 19.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 USD je Aktie generiert. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 10,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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