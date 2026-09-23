Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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23.09.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Target. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 158,26 USD.
Die Target-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 158,26 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'716 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 157,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,05 USD. Bisher wurden heute 52'335 Target-Aktien gehandelt.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 7,30 Prozent niedriger. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 89,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2026 4,54 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,09 USD aus. Am 19.08.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26.54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 10,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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