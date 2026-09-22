Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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22.09.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target zeigt sich am Dienstagabend gestärkt
Die Aktie von Target zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 159,47 USD.
Die Target-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 159,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Target-Aktie bei 159,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 167'384 Target-Aktien.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD an. Mit einem Zuwachs von 7,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 47,68 Prozent Luft nach unten.
Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 19.08.2026. Es stand ein EPS von 4,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26.54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25.21 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 10,08 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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