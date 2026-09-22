Target Aktie News: Target reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 159,36 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten tendiert. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,54 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 56'272 Target-Aktien.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Mit einem Kursverlust von 47,64 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Target veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26.54 Mrd. USD im Vergleich zu 25.21 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,08 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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