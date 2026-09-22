Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’967 0.1%  SPI 19’820 0.3%  Dow 51’740 -0.6%  DAX 25’611 0.1%  Euro 0.9396 -0.2%  EStoxx50 6’333 0.2%  Gold 4’330 -0.3%  Bitcoin 70’883 -0.1%  Dollar 0.8215 0.1%  Öl 99.9 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Was Analysten Anlegern jetzt empfehlen
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Jim Cramer warnt vor KI-Konzentration und nennt Alternativaktien zu NVIDIA
AIG-Aktie tiefer: Vormalige Zurich-Topmanagerin Sierra Signorelli wechselt zur American International Group
Moderna-Aktie nach positiven Studienaussichten im Höhenflug: Rückschläge für BioNTech-Anleger voraus?
Suche...
Plus500 Depot

Target Aktie 1036943 / US87612E1064

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2026 16:29:00

Target Aktie News: Target reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Target Aktie News: Target reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Target. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 159,36 USD zu.

Target
130.72 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 159,36 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten tendiert. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,54 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 56'272 Target-Aktien.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Mit einem Kursverlust von 47,64 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,54 USD je Wertpapier. Target veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26.54 Mrd. USD im Vergleich zu 25.21 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,08 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude

Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Target Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Target Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

17:16 Logo WHS Cashflow an der Börse: Live Trading - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
13:27 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
12:41 RWE: Wird aus dem Versorger ein europäischer Energie-Infrastrukturplayer?
09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’565.60 19.66 S6BWWU
Short 14’854.61 13.96 SGBJ3U
Short 15’415.52 8.92 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’967.40 22.09.2026 17:24:26
Long 13’428.96 19.94 SYBVIU
Long 13’098.26 13.68 SJBCVU
Long 12’548.30 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie robust: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.