Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’103 0.8%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9416 -0.3%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’348 -0.7%  Bitcoin 70’607 5.7%  Dollar 0.8213 -0.1%  Öl 100.5 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998On113454047Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Helvetia Baloise46664220Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
UBS wehrt sich in Positionspapier erneut gegen zu strenge Kapitalregeln
Volkswagen: Sparprogramm wird verschärft – was das für die Aktie bedeutet
Warner-Bros.-Aktie stark: Paramount erwägt Zugeständnisse
Suche...
ETF Sparplan

Target Aktie 1036943 / US87612E1064

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 20:27:13

Target Aktie News: Target büsst am Abend ein

Target Aktie News: Target büsst am Abend ein

Die Aktie von Target gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 157,99 USD ab.

Target
129.63 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,1 Prozent auf 157,99 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,64 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132'501 Target-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 47,19 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen. Am 19.08.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,08 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude

Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Target Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten