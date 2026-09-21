Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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21.09.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target büsst am Abend ein
Die Aktie von Target gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 157,99 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,1 Prozent auf 157,99 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,64 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132'501 Target-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,44 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 47,19 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen. Am 19.08.2026 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25.21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Target veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,08 USD je Target-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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