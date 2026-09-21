Target Aktie News: Target am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Mit einem Wert von 158,25 USD bewegte sich die Target-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'721 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Target-Aktie bei 159,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,71 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45'311 Target-Aktien.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 7,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Mit Abgaben von 47,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Target am 19.08.2026 vor. Das EPS lag bei 4,11 USD. Im letzten Jahr hatte Target einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 26.54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,27 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 10,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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