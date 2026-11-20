Die Target-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 167,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 6'982 Punkten notiert. Bei 170,95 USD erreichte die Target-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Target-Aktie bisher bei 166,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,90 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 390'034 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 171,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,72 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 83,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 50,14 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,61 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 18.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27.07 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.27 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2027 11,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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