|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target stabilisiert sich am Freitagabend
Die Aktie von Target zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 167,35 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Target-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 167,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 6'982 Punkten notiert. Bei 170,95 USD erreichte die Target-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Target-Aktie bisher bei 166,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,90 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 390'034 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 171,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,72 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 83,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 50,14 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,61 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 18.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27.07 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.27 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2027 11,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Target Corp.
|
20.11.26
|Target Aktie News: Target stabilisiert sich am Freitagabend (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Target Aktie News: Target am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
20.11.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Target-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Ausblick: Target präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.11.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Target-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Target Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Target am 20.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.