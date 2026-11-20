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20.11.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target am Freitagnachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Target. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 170,60 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 170,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'110 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Target-Aktie bei 170,95 USD. Bei 169,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 208'136 Target-Aktien den Besitzer.
Am 19.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,09 Prozent.
Nachdem Target seine Aktionäre 2026 mit 4,54 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,61 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 18.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,65 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.07 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25.27 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet.
Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2027 auf 11,04 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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