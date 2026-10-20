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20.10.2026 20:27:13
Target Aktie News: Target zeigt sich am Dienstagabend freundlich
Die Aktie von Target zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 154,06 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 154,06 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 157,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144'366 Target-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 170,73 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 10,82 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,54 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 USD aus. Target gewährte am 19.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 26.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.21 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Target rechnen Experten am 17.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,20 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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