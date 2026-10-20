Target Aktie 1036943 / US87612E1064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 16:29:00
Target Aktie News: Target macht am Dienstagnachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 155,66 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 155,66 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'731 Punkten notiert. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,20 USD aus. Bei 154,04 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 48'742 Target-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,73 USD. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,68 Prozent. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 86,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,24 USD aus. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 26.54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,27 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.
In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Target-Aktie kräftig im Minus: Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Papier Target-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Target Anlegern eine Freude
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Target Corp.
|
20.10.26
|Target Aktie News: Target zeigt sich am Dienstagabend freundlich (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Target Aktie News: Target macht am Dienstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Target-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Target von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Target-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Target Corp.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.