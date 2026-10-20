Target Aktie News: Target macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 155,66 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'731 Punkten notiert. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,20 USD aus. Bei 154,04 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 48'742 Target-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,73 USD. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,68 Prozent. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 86,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,24 USD aus. Target liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 26.54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,27 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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