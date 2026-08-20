Target Aktie News: Target am Donnerstagabend freundlich

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 159,78 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'653 Punkten notiert. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 161,00 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 478'087 Target-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2026 auf bis zu 161,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,44 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,78 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,54 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 19.08.2026. Das EPS lag bei 4,11 USD. Im letzten Jahr hatte Target einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26.54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Target am 18.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 9,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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